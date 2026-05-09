La estrategia incluye puestos de control, verificación de antecedentes, inspección de vehículos y patrullajes conjuntos entre unidades de tránsito y personal especializado de la SIJIN, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y reducir hechos delictivos en este corredor.

Uno de los principales apoyos será el uso del sistema RAPTOR, una herramienta tecnológica que incorpora drones con cámaras de alta resolución, visión térmica y capacidad de monitoreo a larga distancia para apoyar las labores de seguimiento y control.

Los equipos estarán conectados al Centro General Estratégico de Seguridad (CGES), desde donde se realizará monitoreo en tiempo real para mejorar la capacidad de reacción de las autoridades ante cualquier situación de riesgo.

Según reportes oficiales, en operativos anteriores realizados sobre esta vía se han logrado capturas relacionadas con delitos como hurto, tráfico de estupefacientes y falsedad documental, además de la incautación de drogas y otros elementos ilegales.

Las autoridades señalaron que el objetivo es consolidar un corredor más seguro para conductores, viajeros y habitantes de la zona, especialmente en puntos donde históricamente se han registrado hechos de inseguridad.

Además del componente operativo, también hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y colaborar con la información que permita prevenir delitos en este importante tramo vial entre el Cauca y el Valle del Cauca.