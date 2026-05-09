La gran figura del día fue la antioqueña Manuela Loaiza, quien se coronó campeona panamericana del kilómetro contrarreloj e impuso un nuevo récord mundial junior tras registrar un tiempo de 1:07.659 durante la clasificación.

Con una velocidad promedio de 53.207 kilómetros por hora, la ciclista colombiana superó la marca mundial anterior y dominó la prueba de principio a fin, liderando los tiempos intermedios en los 250, 500 y 750 metros.

La jornada también dejó otra actuación histórica para Colombia con Thomás Mejía, quien estableció un nuevo récord panamericano junior en el kilómetro contrarreloj masculino al detener el cronómetro en 1:01.610.

El registro del colombiano superó la marca que mantenía Cristian Ortega desde 2018 y ratificó el gran momento que vive la velocidad colombiana en el ciclismo de pista.

Además de los récords, la delegación nacional sumó varias medallas en la cuarta jornada del campeonato. Daniela Quintero Osorio obtuvo oro en la prueba por puntos; Ana Sofía Suárez y Juan José Calderón lograron plata; mientras que Sheylin Gómez y Juan Esteban Sánchez se quedaron con medallas de bronce.

Con estos resultados, Colombia se mantiene en el primer lugar del medallero general con 22 preseas: nueve de oro, cinco de plata y ocho de bronce.

El Campeonato Panamericano Junior de Pista finalizará este sábado en el Velódromo Internacional de Xalapa, donde la delegación colombiana buscará cerrar su participación con más medallas.