Reconocido por sus cultivos de uva Isabella, sus paisajes y por albergar la emblemática Hacienda El Paraíso —escenario de la novela María de Jorge Isaacs—, el corregimiento se perfila como uno de los nuevos atractivos turísticos del departamento.

La iniciativa, impulsada por la Gobernación del Valle, contempla una transformación integral del parque principal y varios espacios públicos del corregimiento, con el objetivo de fortalecer el turismo y dinamizar la economía local.

Según lo anunciado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, el proyecto incluirá la intervención de cerca de 9.700 metros cuadrados, la renovación total de los pisos del parque y la construcción de 36 espacios comerciales distribuidos en 18 casetas dobles para emprendedores y vendedores de la zona.

La apuesta busca no solo embellecer el corregimiento, sino también convertirlo en un punto de encuentro turístico y cultural para visitantes nacionales y extranjeros.

Además de su riqueza histórica y arquitectónica, Santa Elena es reconocido por su tradición gastronómica, sus paisajes rurales y la cercanía con destinos naturales del centro del Valle del Cauca, aspectos que ahora buscan potenciarse con esta intervención.

Habitantes y comerciantes del sector esperan que el proyecto permita atraer más visitantes durante todo el año y fortalecer actividades relacionadas con el turismo, la cultura y el emprendimiento local.