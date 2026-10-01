Oficial de la Armada fue encontrada sin vida en base naval del Valle

La teniente Daniela Nayarith García Ospino, de 31 años, fue encontrada sin vida en una vivienda de la base naval de Bahía Málaga, Valle del Cauca. La Armada Nacional confirmó el fallecimiento y las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Una versión preliminar conocida por Noticias Caracol señala un posible suicidio, pero esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. El CTI de la Fiscalía, la Inspección de la Armada, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo participan en las investigaciones.

García Ospino era oriunda de Barranquilla y pertenecía a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. En 2017 ascendió al grado de teniente de Corbeta y posteriormente ocupó cargos operativos y de seguridad marítima.

El 4 de febrero de 2021 asumió el mando del ARC Ciénaga de Mallorquín, embarcación de la Dirección General Marítima encargada de conservar boyas, faros y balizas para garantizar la navegación en el acceso portuario de Barranquilla y sectores del río Magdalena.

Dimar destacó que García Ospino fue la primera mujer en ocupar el mando de esa embarcación.

La Armada expresó sus condolencias a familiares y compañeros de la oficial y destacó su trayectoria de servicio.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer las causas y circunstancias del fallecimiento.