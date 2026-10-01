Tres hombres fueron víctimas de un ataque en un estanquillo de Sevilla

El caso se presentó en un estanquillo ubicado en este sector del municipio. Uno de ellos era patrullero de la policía y los otros dos eran hermanos. Según información preliminar, las víctimas fueron atacadas con arma de fuego.
Las víctimas fueron identificadas como Óscar Daza Tutistar, el patrullero de la policía y los hermanos Joaquín Osorio y Duván Osorio. Las autoridades trabajan para establecer la identidad de la tercera víctima.
Entre los fallecidos estaría además un hombre que, según versiones conocidas en la zona, se dedicaba al préstamo de dinero. Esta información aún debe ser verificada dentro de la investigación.
Las autoridades buscan establecer el móvil del hecho e identificar a los responsables.
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