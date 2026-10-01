Bruce Mac Master deja la presidencia de la ANDI tras tensión con el Gobierno

Bruce Mac Master presentó este jueves su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), cargo que ocupaba desde 2013. La decisión fue comunicada a la junta directiva del gremio en medio de las tensiones que durante las últimas semanas han marcado la relación entre la asociación empresarial y el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

La salida se conoció antes de la fecha que se había contemplado para discutir su permanencia al frente de la ANDI. En los últimos días, la relación entre Mac Master y el Ejecutivo se había deteriorado, mientras algunas empresas afiliadas también tomaron distancia del gremio.

Uno de los episodios recientes ocurrió después de que Mac Master publicara una carta en la que defendió la autonomía de la ANDI y de sus empresas afiliadas para tomar decisiones internas. El pronunciamiento se produjo en medio de las diferencias con el Gobierno y de la discusión sobre la interlocución entre el sector empresarial y la administración nacional.

A esta situación se sumó la salida o distanciamiento de algunas compañías de la organización. Entre ellas aparecen Coca-Cola-Femsa, Incauca y Providencia, según reportes de medios nacionales, en un escenario de diferencias sobre la representación empresarial y el papel de la ANDI frente al Ejecutivo.

Tras conocerse la renuncia, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que se trata de una decisión autónoma dentro del gremio y sostuvo que los espacios de diálogo entre empresarios y Gobierno son necesarios para mantener la interlocución.

Con la salida de Mac Master, la junta directiva de la ANDI deberá definir quién asumirá la presidencia del gremio y cómo continuará la relación institucional con el Gobierno nacional.

Mac Master llegó a la presidencia de la ANDI en 2013. Es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con experiencia en banca de inversión, gestión pública y asuntos sociales. Antes de llegar al gremio empresarial dirigió el Departamento para la Prosperidad Social y fue viceministro de Hacienda.