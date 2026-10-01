Presidente ordena frenar aumento de la gasolina en octubre

Apenas 24 horas después de anunciarse un aumento en el precio de la gasolina, el Gobierno dio reversa a la medida. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó este jueves 1 de octubre retirar el incremento previsto para octubre y buscar alternativas frente al impacto del precio internacional del petróleo.

La decisión fue anunciada por el mandatario a través de su cuenta de X, luego de citar a la ministra de Minas y Energía. De La Espriella señaló que pidió encontrar una solución permanente y que cualquier medida que afecte el bolsillo de los colombianos debe ser explicada de manera clara y transparente.

El ajuste anunciado el miércoles contemplaba un aumento promedio de $46 por galón, equivalente a una variación del 0,29 % frente al precio vigente en septiembre.

Según el Gobierno, el incremento estaba relacionado con la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, un biocombustible utilizado en la mezcla de la gasolina y producido principalmente a partir de caña de azúcar.

El Ministerio de Minas y Energía había explicado que la modificación buscaba mejorar las condiciones para los productores de caña, especialmente en el Valle del Cauca, departamento afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Con la nueva instrucción presidencial, el Gobierno deberá reversar el aumento y definir cómo enfrentará el impacto de los precios internacionales del petróleo sin trasladarlo al valor de la gasolina durante octubre.