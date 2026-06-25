Los poderosos nombres del Valle que podrían aterrizar en el gabinete de Abelardo De la Espriella

Mientras avanza el proceso de empalme y se acerca la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, comienzan a tomar fuerza los nombres de varios vallecaucanos que podrían integrar el gabinete del presidente electo, Abelardo De la Espriella.

Uno de los nombres que más fuerza toma es el de María Fernanda Cabal, exsenadora y dirigente de derecha, quien sería considerada para el Ministerio de Defensa debido a su cercanía con sectores del uribismo y a su postura en temas de seguridad.

También aparece el exsenador Carlos Fernando Motoa, quien respaldó la candidatura de De la Espriella y podría convertirse en una ficha clave para fortalecer las relaciones con Cambio Radical dentro del Congreso.

En la lista figura además Paulina Estrada, abogada caleña radicada en Estados Unidos y encargada de coordinar la campaña internacional del hoy presidente electo. Su trabajo en el exterior le permitió ganar protagonismo dentro del movimiento Defensores de la Patria.

Otro de los opcionados es el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, quien ya ocupó esa cartera durante el gobierno de Iván Duque y mantiene una relación cercana con De la Espriella, de quien fue profesor.

Entre los perfiles técnicos sobresale Roger Mina Carbonero, actual gerente de Emcali e ingeniero con amplia trayectoria en el sector energético. Su nombre suena para el Ministerio de Minas y Energía gracias a su experiencia en Ecopetrol, el BID y sus planteamientos sobre pobreza energética.

La exministra y excongresista Susana Correa también integra el grupo de posibles funcionarios. Su experiencia en la administración pública y su cercanía con sectores empresariales y políticos la mantienen como una de las cartas fuertes del nuevo gobierno.

Asimismo, aparece Raquel Garavito, expresidenta de Fontur y exgerente de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana de Cali (Edru), quien cuenta con una amplia experiencia en gestión pública e infraestructura.

La lista la completa la economista caleña Ana Fernanda Maiguashca, expresidenta del Consejo Privado de Competitividad, exviceministra de Hacienda y excodirectora del Banco de la República. Su nombre es uno de los más fuertes para asumir el Ministerio de Hacienda.

Aunque ninguno de estos nombramientos ha sido confirmado oficialmente, las hojas de vida de estos ocho profesionales se encuentran entre las que analiza el presidente electo para conformar el equipo que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto.