Joven murió electrocutado y cayó de un tercer piso en Tuluá

Como Rubén Darío Quilindo Benítez, de 19 años, fue identificado el joven que perdió la vida en un accidente laboral ocurrido en el barrio Marandúa, en Tuluá.

De acuerdo con la información conocida, el joven se encontraba realizando trabajos de instalación de un aire acondicionado en un tercer piso cuando, al parecer, hizo contacto con cables de energía y sufrió una fuerte descarga eléctrica. Posteriormente cayó desde la altura.

El hecho ocurrió la semana anterior, aunque solo hasta esta semana se conocieron mayores detalles del caso.

De manera preliminar, se indicó que el joven presuntamente no contaba con todos los elementos de protección y seguridad necesarios para desarrollar este tipo de labores.

Las circunstancias exactas de lo ocurrido son materia de investigación.