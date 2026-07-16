Buga está de Feria hasta el lunes

Guadalajara de Buga ya está de fiesta para recibir a miles de visitantes durante la 73 Feria Exposición Nacional Agropecuaria, una celebración que reune música, cultura, tradición y entretenimiento del 17 al 20 de julio con una variada programación para todos los gustos.

Viernes 18 de julio

La jornada comenzará a las 2:00 de la tarde con la tradicional Cabalgata, que partirá desde el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal y recorrerá las principales calles de la ciudad.

En la noche, desde las 7:00 p. m., la Concha Acústica Bernardo Romero Lozano será el escenario del Gran Concierto Oficial de la Feria, uno de los eventos más esperados del fin de semana.

El cartel artístico estará encabezado por:

Luis Alfonso

Los Chiches del Vallenato

Fernando Burbano

Andrés Franco

Zona Retro

DJ Teclas

Antes del espectáculo musical se cumplirá el acto inaugural de la feria, durante el cual serán entregadas las medallas «Santiago Vergara Crespo» y «Gerardo Cabal Cabal» como reconocimiento a destacadas personalidades del sector agropecuario.

Sábado 19 de julio

Desde las primeras horas del día continuará la programación en el Coliseo de Ferias con la Exposición Nacional de Orquídeas, la Exposición Equina Grado A, la Exposición Nacional Canina, juzgamientos de ganado, feria empresarial, muestra artesanal, granja interactiva y actividades para niños.

En la noche, el Parque José María Cabal (La Revolución) será escenario del concierto «Los San Pedros», con la presentación de La Suprema Corte y artistas bugueños, en un espectáculo que promete poner a bailar a propios y visitantes.

Domingo 20 de julio

La 73 Feria Exposición Nacional Agropecuaria de Buga bajará el telón con el evento musical más esperado de las festividades.

Desde las 7:00 de la noche, el Estadio Hernando Azcárate Martínez abrirá sus puertas para recibir el Gran Concierto de Clausura, que contará con las presentaciones de Tony Vega, Los Inquietos, Jhon Alex Castaño y DJ Holmanes, artistas que pondrán el broche de oro a cuatro días de celebración.

Con este espectáculo finalizará una nueva edición de la Feria de Buga, una fiesta que durante cuatro días reunió tradición, cultura, actividades agropecuarias y una amplia oferta musical, consolidándose como uno de los eventos más importantes del Valle del Cauca.