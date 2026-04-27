La víctima fue identificada como Jorge Humberto Millán López, de 55 años de edad, quien, según el reporte preliminar, presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca.

La plena identificación se logró luego de los procedimientos forenses adelantados por el Instituto de Medicina Legal, entidad encargada de la verificación oficial del cuerpo.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en el lugar de los hechos se iniciaron las labores de investigación correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen.

Hasta el momento, no se han establecido los móviles del ataque ni se reportan capturas relacionadas con este caso. Las autoridades continúan con la recolección de material probatorio y testimonios que permitan avanzar en la investigación y dar con los responsables de este hecho violento.