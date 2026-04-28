Tras más de dos décadas explorando la música entre bandas, colaboraciones y proyectos audiovisuales, el artista decidió en 2023 apostar todo por su nombre. El resultado: un camino solista que comenzó con ‘Ritos de Paso’ en 2024, aclamado por la crítica internacional, y que hoy encuentra su punto más crudo y honesto con este nuevo lanzamiento.

Lejos de lo superficial, ‘Punto de Inflexión’ se sumerge en esos momentos que marcan para siempre: despedidas, pérdidas, decisiones que cambian el rumbo de la vida. Y no es ficción. Durante la grabación, Fer Franco enfrentó la muerte de seres cercanos, experiencias que impregnaron cada rincón del disco. Sin embargo, no todo es oscuridad: también hay espacio para el amor, los vínculos y la esperanza que sobrevive incluso en medio del caos.

Musicalmente, el álbum es una joya para los oídos exigentes. Sonidos cálidos, atmósferas envolventes y una estética profundamente nostálgica construida con instrumentos analógicos vintage convierten la experiencia en un viaje sensorial. Influencias que van desde Radiohead hasta Gustavo Cerati se entrelazan con raíces latinoamericanas, logrando una identidad única y poderosa.

Uno de los momentos más impactantes del disco llega con ‘Estas cosas’, el focus track, donde el artista rompe sus propias barreras al componer desde la palabra antes que desde el sonido. Es un grito interno, una liberación sin censura que conecta directamente con quien lo escucha.

La inspiración detrás del álbum también tiene un tinte espiritual: una peregrinación al Camino de Santiago marcó profundamente el proceso creativo. Allí, entre reflexiones y pérdidas personales, nació gran parte de las letras que hoy dan vida al disco. A esto se suman influencias literarias como Haruki Murakami y el pensamiento de Nick Cave, que moldearon su visión sobre el duelo y la creación artística.

Pero si algo hace de este trabajo un golpe directo al pecho, es la valentía de Fer Franco: por primera vez se pone en el centro, incluso en la portada, dejando atrás el miedo a mostrarse vulnerable. “Vale la pena ser honesto, aunque incomode”, parece ser el mantra que atraviesa todo el proyecto.

El 2026 será clave para el artista, quien ya prepara presentaciones en vivo en Latinoamérica, incluyendo países como México, Argentina y Colombia, con la intención de conectar cara a cara con un público que busca música auténtica, sin fórmulas ni artificios.

‘Punto de Inflexión’ no es un disco para oír de fondo. Es una experiencia que exige atención, que invita a sentir sin escapatoria. Un viaje íntimo para quienes se atreven a mirar hacia adentro… y no salir siendo los mismos.