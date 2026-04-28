De acuerdo con las autoridades, sicarios llegaron hasta el lugar y dispararon contra Andrés Felipe González Pérez, de 32 años, quien en ese momento sostenía a la menor en sus brazos. En el hecho también fue herida Yorgelis Carolina Reyes German, de 25 años.

Las tres víctimas fueron auxiliadas y trasladadas inicialmente a un centro médico cercano, pero debido a la gravedad de las lesiones tuvieron que ser remitidas a una clínica de mayor nivel, donde permanecen bajo atención especializada.

Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque estaría relacionado con disputas por el control del microtráfico en la zona. Según la Policía, el hombre registra varias anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y hurto.

Tras el hecho, la administración municipal, en articulación con la Policía Metropolitana de Barranquilla, activó un plan especial para dar con los responsables. Se anunció una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que permita su captura.

La Seccional de Investigación Judicial adelanta entrevistas a testigos y revisa cámaras de seguridad del sector para identificar a los sicarios. Las autoridades rechazaron el ataque y reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar información a través de la línea 123, mientras avanza la investigación.