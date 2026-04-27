A través de un comunicado, la compañía aseguró que actualmente enfrenta un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo atendido “de manera directa y responsable” con el acompañamiento de su equipo jurídico.

La marca, que también opera bajo otras líneas comerciales, indicó que ha venido colaborando con las autoridades competentes y que ya se han adelantado actuaciones formales dentro del proceso.

En medio de la coyuntura, Lili Pink destacó su compromiso con sus colaboradores, clientes y aliados, señalando que trabaja para garantizar la estabilidad laboral y la continuidad de sus operaciones mientras avanza la situación legal.

Asimismo, la empresa reiteró que cualquier información relevante será comunicada a través de sus canales oficiales, al tiempo que manifestó su disposición para atender inquietudes del público.

Por ahora, el proceso sigue en curso y serán las autoridades las encargadas de determinar el desarrollo de las investigaciones.