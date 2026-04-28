Durante la ceremonia, realizada en Valledupar, Guerrero ocupó un lugar visible en la mesa principal y fue presentada públicamente como “doctora” y designada del presidente de la República durante la verificación del quórum. El momento quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La situación generó reacciones debido a que Guerrero no ejerce actualmente un cargo oficial dentro del Gobierno Nacional, por lo que surgieron preguntas sobre la figura bajo la cual asistió al evento y el papel que desempeñó en una ceremonia institucional de la universidad.

La controversia se suma a los cuestionamientos previos por la elección del rector, realizada semanas atrás por el Consejo Superior Universitario. Algunos sectores estudiantiles y académicos habían manifestado inconformidad con el proceso, señalando falta de consenso y posibles respaldos políticos externos.

Además, el nombre de Guerrero ha estado recientemente en el debate público tras varias denuncias y polémicas relacionadas con supuestas presiones políticas y presuntas irregularidades administrativas, temas que han incrementado la atención mediática sobre sus apariciones públicas.

Hasta el momento, ni la Universidad Popular del Cesar ni voceros del Gobierno Nacional han emitido una explicación detallada sobre su presencia en el acto.

Lo ocurrido reabrió la discusión sobre la autonomía universitaria, la influencia política en instituciones públicas y la transparencia en la designación de directivos académicos en las regiones.