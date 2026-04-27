Colombia fue una de las cuatro elegidas junto a México, Argentina y Japón. Las prendas conservarán colores, detalles y elementos distintivos de los uniformes originales.

Según la marca, las camisetas incluirán escudos termosellados y el logotipo oficial, con un acabado premium pensado especialmente para perros.

El lanzamiento será el próximo 1 de mayo y la colección tendrá unidades limitadas en mercados seleccionados de América Latina, Asia y Oceanía. La venta se realizará únicamente en tiendas autorizadas de Adidas.

Con esta apuesta, la compañía busca conectar con los aficionados que también integran a sus mascotas en la pasión por el fútbol.