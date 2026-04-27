Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, el investigado habría suscrito en el año anterior a su elección un contrato de prestación de servicios con la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, relacionado con actividades de promoción y prevención de zoonosis urbanas y rurales en el municipio.

El ente de control busca establecer si dicha situación vulneró el régimen de incompatibilidades e inhabilidades exigido para ejercer el cargo de concejal.

La Procuraduría precisó que la investigación disciplinaria continuará, pese a que Riaño Cardona fue desvinculado judicialmente de la curul el 6 de septiembre de 2024.

De manera provisional, la conducta fue calificada como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa grave, al considerar una posible afectación a los principios de moralidad y responsabilidad en la función pública.