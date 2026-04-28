Los hechos ocurrieron en el centro infantil Little Aresha, ubicado en Yogyakarta. Entre los detenidos se encuentran cuidadores y el director del establecimiento, quienes son investigados por presunto maltrato sistemático.

Según el reporte oficial, algunos menores habrían sido inmovilizados durante varias horas y sometidos a condiciones inadecuadas dentro del lugar. Evaluaciones médicas realizadas a varios niños evidenciaron lesiones compatibles con los señalamientos.

Las autoridades también investigan si el centro infantil operaba con sobrecupo, recibiendo más niños de los permitidos, lo que habría afectado la atención y cuidado de los menores.

Once de los capturados habrían reconocido prácticas violentas, aunque aseguraron que seguían instrucciones impartidas por directivos del establecimiento. La Policía indicó que podrían enfrentar penas de hasta ocho años de prisión.

El caso provocó una fuerte reacción de la Comisión Nacional de Protección Infantil de Indonesia, que pidió sanciones ejemplares y una revisión urgente de jardines, guarderías y centros infantiles en todo el país.

La situación también reabre el debate mundial sobre la importancia de vigilar estos espacios, verificar licencias, capacitar al personal y garantizar entornos seguros para la primera infancia.