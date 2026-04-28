La propuesta surge luego de que el Gobierno colombiano autorizara el sacrificio de parte de estos animales, descendientes de los ejemplares introducidos por Pablo Escobar en la década de los 80, y que hoy se han convertido en una especie invasora en el país.

Ambani planteó que los hipopótamos sean llevados al centro Vantara, ubicado en Gujarat, un espacio que ya alberga diversas especies rescatadas como elefantes, felinos y primates. “Son seres vivos y si podemos ofrecer una solución segura y humana, debemos intentarlo”, afirmó.

Actualmente, se estima que hay cerca de 200 hipopótamos en las riberas del río Magdalena, una población que podría dispararse hasta los 1.000 individuos en los próximos años si no se toman medidas de control.

La decisión de sacrificarlos ha generado polémica, pero las autoridades advierten que estos animales representan un riesgo tanto para el ecosistema —afectando especies nativas— como para las comunidades, debido a su comportamiento territorial y agresivo.

La propuesta del magnate abre un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro de estos animales, mientras el país busca una solución que equilibre la protección ambiental y el bienestar animal.