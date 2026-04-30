La canción aborda la historia de un amor profundo que no terminó por falta de sentimientos, sino por el desgaste emocional, el orgullo y las heridas no resueltas. Con frases como “como el agua entre las manos, se nos escapó el amor”, el tema conecta con quienes vivieron relaciones intensas que no lograron sostenerse en el tiempo.

Este lanzamiento representa una nueva etapa en la carrera del cantante, quien continúa consolidando su propuesta dentro de la escena salsera de Cali, ciudad reconocida por su estrecha relación con la música y el baile. El sencillo fue producido bajo el sello 312 Records y grabado en los estudios de la Universidad Icesi. En la producción participaron reconocidos profesionales como Caliche Sabogal en percusión, Carlos Álvarez en mezcla y Carlos Andrés Bonilla en producción y arreglos.

Su vínculo con la música comenzó desde temprana edad, participando en agrupaciones folclóricas y procesos de formación como instrumentista y vocalista en distintos proyectos del Valle del Cauca. Con el paso de los años integró orquestas y ensambles locales, además de desempeñarse como corista de reconocidos artistas de salsa, experiencia que fortaleció su carrera sobre los escenarios.

Actualmente, Héctor busca consolidarse como una voz auténtica dentro de la escena salsera de Cali, llevando su música más allá del baile y apostándole también a la conexión emocional con el público.

Con el lanzamiento de El Cielo que Perdimos, el artista reafirma su identidad musical y se proyecta como una de las promesas de la salsa romántica contemporánea en Colombia.