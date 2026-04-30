El deportista, integrante de la Liga Vallecaucana de Levantamiento de Pesas, brilló en la división de los 71 kilogramos con una presentación marcada por la técnica, la fuerza y la concentración en cada intento, asegurando el primer lugar del podio.

Kevin Campaz es oriundo de Tuluá, municipio donde inició su proceso formativo bajo la orientación del entrenador Víctor Chaux, consolidando desde temprana edad un camino prometedor en esta disciplina.

Esta fue su segunda participación internacional, luego de competir el año pasado en el Panamericano Sub-15 realizado en Potosí, México. Ahora, con este nuevo logro, ratifica su crecimiento deportivo y se proyecta como una de las promesas del levantamiento de pesas colombiano.

Además, Campaz también hace parte de la preselección nacional para el Mundial Júnior IWF Cali 2026, cita en la que buscará seguir dejando en alto el nombre de Tuluá, el Valle del Cauca y Colombia.