En una rueda de prensa encabezada por el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus y un equipo de expertos, la entidad fue enfática en señalar que el virus se transmite de forma completamente distinta y que el contagio entre humanos es muy limitado.

“Esto no es covid. Esto no es influenza. Se transmite de una manera muy diferente”, explicó Maria Van Kerkhove, directora interina del área de amenazas epidémicas de la OMS.

Las autoridades sanitarias también analizaron el brote registrado en el crucero MV Hondius, donde se confirmaron al menos ocho casos, cinco de ellos positivos y tres fallecidos. Según la OMS, la transmisión habría ocurrido en un espacio cerrado, con contacto estrecho entre pasajeros, lo que favoreció el contagio en condiciones específicas.

Los expertos indicaron que el hantavirus —en especial la variante Andes presente en Sudamérica— puede presentar casos excepcionales de transmisión entre personas, pero principalmente en situaciones de contacto muy cercano, como atención médica o convivencia prolongada.

“No necesariamente se va a propagar al resto del mundo”, aclaró uno de los especialistas, insistiendo en que no se trata de un escenario de pandemia, sino de un brote localizado bajo condiciones particulares.

La OMS confirmó que mantiene el monitoreo del caso y destacó que las medidas de aislamiento y prevención aplicadas en el barco han ayudado a contener la situación.

Por ahora, las autoridades insisten en que no hay evidencia de un riesgo global, aunque reiteran la importancia de la vigilancia epidemiológica.