La detención se produjo en la plaza principal del municipio durante la mañana de este 7 de mayo, en medio de una investigación que lo señala por presuntas irregularidades relacionadas con una licencia de urbanismo.

De acuerdo con el ente acusador, el mandatario habría solicitado un porcentaje equivalente al 20% del valor de una licencia, estimada en cerca de 480 millones de pesos, a la representante legal de una empresa privada.

La orden de captura fue emitida por un juzgado de Bogotá y ejecutada por agentes del CTI. Gamboa es señalado, de manera preliminar, del delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo.

El caso ya es materia de investigación por parte de la Fiscalía, que deberá determinar la responsabilidad del funcionario en los hechos.