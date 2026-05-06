De acuerdo con información entregada por su hija en entrevista con Caracol Radio, la artista había sido diagnosticada previamente con una malformación arteriovenosa cerebral, una condición que puede permanecer silenciosa durante años, pero que en su caso derivó en la ruptura de un vaso sanguíneo y un sangrado que obligó a una intervención quirúrgica inmediata.

El procedimiento tuvo como objetivo controlar la hemorragia y reducir la presión en el cerebro. Sin embargo, la intérprete continúa en estado delicado, bajo monitoreo constante y sin recuperar la conciencia hasta el momento. Pese a esto, su evolución ha sido descrita como lenta pero favorable.

El equipo médico ha indicado que las próximas horas serán determinantes, mientras la artista permanece en observación estricta en la unidad de cuidados intensivos.

La emergencia se presentó en Caracas, ciudad donde la cantante se encontraba tras recientes actividades artísticas. Sobre Jaime Valencia, su compañero de trayectoria, la familia indicó que no se encuentra en la capital venezolana.

Ante la complejidad del cuadro clínico y los altos costos del tratamiento, los familiares anunciaron que habilitarán canales de apoyo económico para quienes deseen contribuir. La iniciativa busca cubrir los gastos derivados de la atención especializada, mientras mantienen la esperanza de una recuperación progresiva.

Ana Valencia es una de las voces representativas de la música colombiana, con una trayectoria de más de cinco décadas junto a Ana y Jaime, agrupación que ha marcado a varias generaciones.