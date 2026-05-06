La víctima fue identificada como Leonardo Antonio Vásquez Tabares, quien se movilizaba en un automóvil cuando fue interceptado por sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque fue llevado a un centro asistencial, pese a los intentos del cuerpo médico, falleció horas después.

Este hecho se suma a otro crimen registrado en menos de 24 horas en la ciudad. El martes, en la carrera 23 con calle 20 del barrio Palobonito, fue asesinado Héctor Joaquín Bonilla España en otro atentado con arma de fuego, en el que además una mujer resultó herida.

La seguidilla de homicidios ha encendido las alarmas entre las autoridades y la comunidad, que ven con preocupación el aumento de hechos violentos en distintos sectores del municipio.

Unidades de la Policía adelantan operativos para esclarecer ambos casos y dar con los responsables.