La estrategia, que funciona en distintos municipios del departamento, promueve espacios de formación deportiva en varias disciplinas, acompañamiento técnico y actividades enfocadas en fortalecer valores como la disciplina, la convivencia y el trabajo en equipo.

En Buenaventura, el programa se ha convertido en una alternativa para que cientos de jóvenes aprovechen su tiempo libre, se alejen de entornos de violencia y encuentren en el deporte una oportunidad para construir sus proyectos de vida.

Además de impulsar el talento deportivo, la iniciativa también busca fortalecer procesos de inclusión social y abrir camino para que nuevos talentos puedan representar al Valle del Cauca en competencias regionales y nacionales.

Desde la administración departamental señalan que los Semilleros Deportivos hacen parte de las estrategias que buscan consolidar al deporte como una herramienta de transformación social y prevención en los territorios.