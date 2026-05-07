El ataque se registró hace pocos minutos cerca del barrio El Jardín, donde la funcionaria fue ultimada por hombres armados. De acuerdo con información preliminar, los responsables se movilizaban en una motocicleta tipo NX y habrían huido en dirección hacia el municipio de La Victoria.

Tras el crimen, la Policía Nacional y demás organismos de seguridad activaron un “plan candado” en la zona para intentar ubicar y capturar a los responsables.

El hecho genera aún más preocupación debido a que, recientemente, el nombre de la concejal había aparecido en panfletos intimidatorios que circularon a través de WhatsApp en el municipio.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para entregar cualquier información que permita esclarecer este homicidio y dar con el paradero de los implicados. La información puede ser suministrada a través de la línea 123.