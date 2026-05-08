Esta red aérea de protección territorial cuenta con drones equipados con cámaras de alta resolución, visión nocturna y sensores térmicos, capaces de operar incluso en medio de lluvias o durante la noche. Desde el aire, las autoridades pueden hacer seguimiento en tiempo real a situaciones de riesgo, operativos de seguridad y emergencias.

El sistema también ha sido utilizado para apoyar controles en eventos masivos, monitorear zonas estratégicas y fortalecer la capacidad de respuesta de la fuerza pública frente a hechos de inseguridad.

Las operaciones se realizan de manera articulada con la Policía y otros organismos de seguridad, buscando mejorar la vigilancia y facilitar la reacción rápida ante cualquier situación que afecte a las comunidades.

Con esta estrategia tecnológica, el departamento busca fortalecer el control territorial y brindar mayor tranquilidad a los vallecaucanos a través de herramientas de monitoreo aéreo de última generación.