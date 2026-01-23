El eje central del cronograma será el Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. La selección masculina de mayores, dirigida por Néstor Lorenzo, tendrá como preparación dos amistosos de alto nivel en la fecha FIFA de marzo, frente a Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo).

En la fase de grupos del Mundial, Colombia integrará el grupo K. El debut será el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México; el segundo encuentro se disputará el 23 de junio frente al ganador del ‘playoff’ entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, en Guadalajara; y cerrará la fase inicial el 27 de junio ante Portugal, en Miami.

El calendario también será exigente en las categorías juveniles masculinas. La Sub-20 continuará su proceso tras haber sido tercera del mundo en Chile 2025, mientras que las selecciones Sub-17 y Sub-16 disputarán en abril el Sudamericano CONMEBOL, clasificatorio al Mundial de Catar 2026. La Sub-15, por su parte, seguirá participando en torneos regionales dentro del programa de desarrollo federativo.

En la rama femenina, la selección de mayores iniciará el año con la Copa SheBelieves, en marzo, enfrentando a Canadá, Argentina y Estados Unidos. Posteriormente competirá en la Liga de Naciones CONMEBOL, entre abril y junio, en busca de la clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027. Además, tendrá amistosos en las fechas FIFA de octubre y noviembre. Las selecciones Sub-20 y Sub-17 femeninas disputarán sus respectivos Sudamericanos clasificatorios a mundiales.

El calendario se completa con las selecciones de fútbol playa y futsal. El futsal masculino abrirá el año con la Copa América en enero, mientras que las categorías juveniles y femeninas afrontarán torneos sudamericanos durante el segundo semestre.