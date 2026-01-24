De acuerdo con el escrito de acusación, los hechos ocurrieron tras la desaparición de dinero y otros elementos de una caja fuerte, situación que llevó a que los trabajadores fueran señalados de un presunto hurto. Según la Fiscalía, Rendón habría actuado como determinador de las agresiones, ordenando a un grupo de escoltas —conocidos como los “hombres de negro”— someter a las víctimas a violentos interrogatorios para recuperar los objetos supuestamente robados.

La investigación reveló que los trabajadores fueron retenidos, golpeados y sometidos a torturas físicas y psicológicas durante varias horas dentro de la propiedad. En el proceso judicial, las víctimas aseguraron que Lucy Ceballos, madre de la artista y esposa del acusado, tenía conocimiento de lo que ocurría e incluso habría presenciado parte de los hechos, junto a un menor de edad, nieto de la pareja, quien escuchó los gritos de auxilio.

Según los testimonios, los trabajadores fueron llevados ante Rendón y su esposa tras las agresiones iniciales, donde se les habría advertido que las torturas continuarían si no confesaban. Posteriormente, los escoltas retomaron los ataques con mayor violencia, utilizando métodos que, según la Fiscalía, constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

Luis Alberto Rendón fue imputado como coautor de los delitos de secuestro y tortura. Aunque las víctimas solicitaron que Lucy Ceballos fuera vinculada al proceso, hasta el momento la Fiscalía no la ha imputado formalmente, pese a que el ente acusador reconoció que ella se encontraba en la vivienda y tenía conocimiento de los hechos.

Los escoltas implicados fueron capturados en flagrancia tras la alerta de vigilantes del sector y enfrentan un proceso judicial independiente, cuyo fallo se conocerá en las próximas semanas. En cuanto a Rendón, su defensa presentó una recusación contra el juez del caso, lo que retrasó la formalización de la acusación.

Las investigaciones continúan mientras las víctimas insisten en que todos los presuntos responsables sean llamados a responder ante la justicia por los hechos ocurridos.