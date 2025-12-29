La víctima fue identificada como Juan Diego Cuero Riascos, quien resultó gravemente herido luego de recibir varios impactos de bala. De acuerdo con información preliminar, el menor fue auxiliado por la comunidad y trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde minutos después se confirmó su fallecimiento, pese a los esfuerzos del personal médico.

Este caso se convierte en la segunda víctima mortal de hechos violentos registrados en Tuluá en las últimas horas, situación que mantiene en alerta a las autoridades y genera creciente preocupación entre la ciudadanía.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar los móviles de este homicidio.