El encuentro fue acordado luego de una llamada telefónica directa entre los mandatarios, en la que Trump extendió la invitación a Petro, en medio de un contexto delicado para la relación bilateral, marcado por advertencias desde Washington y un escenario regional convulsionado tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.



En una entrevista concedida al medio internacional Telemundo, el presidente Petro reveló que llevará a Trump un obsequio simbólico inspirado en la orfebrería ancestral colombiana, como gesto diplomático.

“Nuestros pueblos tuvieron una orfebrería que alcanzó niveles extraordinarios hace miles de años, incluso antes de los egipcios. Es una tradición hermosísima”, señaló el mandatario, aclarando que el objeto será una réplica, como es habitual en este tipo de intercambios oficiales.



Petro añadió que en Colombia y Brasil se han encontrado vestigios arqueológicos en la Amazonía que evidencian expresiones artísticas de gran antigüedad, las cuales hacen parte del patrimonio cultural de la región.

Durante la misma entrevista, el jefe de Estado colombiano anunció que aprovechará su visita a Washington para invitar formalmente a Trump a Colombia, con la intención de concretar un segundo encuentro antes de que finalice su mandato, el 7 de agosto de 2026.

Según explicó, la ciudad propuesta sería Cartagena, a la que describió como “una de las ciudades más bellas del mundo”, destacando su valor histórico, cultural y simbólico para el país.

Petro también se refirió a su preocupación por una eventual acción militar de Estados Unidos en Colombia, similar a la ocurrida recientemente en Venezuela. “Una acción militar se estaba construyendo sobre Colombia”, aseguró, afirmando que la llamada con Trump fue clave para desactivar ese escenario.

Por su parte, el presidente estadounidense confirmó públicamente la reunión y reconoció que su relación con Petro ha sido tensa. Durante un encuentro con empresarios del sector petrolero, Trump afirmó que el mandatario colombiano ha mantenido una postura “muy hostil” hacia él y hacia Estados Unidos, aunque destacó que la conversación telefónica fue positiva y permitió avanzar hacia el encuentro.