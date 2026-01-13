La información fue confirmada por los familiares y el equipo de trabajo del artista mediante un comunicado oficial, luego del trágico accidente de avioneta ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que Yeison Jiménez perdió la vida junto a cinco de sus colaboradores.

En el mensaje, la familia expresó su agradecimiento por las múltiples manifestaciones de cariño recibidas desde distintos rincones del país y del mundo. “El amor del público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor”, señalaron, destacando también la importancia del respeto hacia los espacios privados y familiares que se desarrollan de manera íntima.

El comunicado precisó que el homenaje público permitirá a seguidores y colegas despedirse del intérprete de Aventurero, una de las voces más representativas de la música popular colombiana en los últimos años. Los detalles oficiales sobre el ingreso y la logística del evento serán dados a conocer en el transcurso de la mañana de este martes 13 de enero.

Al homenaje asistirán reconocidos artistas del género popular, amigos cercanos y colaboradores musicales de Yeison Jiménez, entre ellos Jhon Alex, Alán Ramírez, Ciro Quiñones, Luis Alfonso y Pipe Bueno, quienes rendirán tributo a su legado artístico y humano.

Yeison Jiménez deja una huella imborrable en la música popular colombiana, consolidándose como uno de los exponentes más influyentes del género y como un referente para nuevas generaciones de artistas.