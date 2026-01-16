La víctima fue identificada como Douglas Dietz, quien se encontraba dormido en su vivienda cuando recibió el disparo. De acuerdo con documentos judiciales, el menor habría tomado un arma de fuego guardada en una caja fuerte y accionado el gatillo mientras su padre descansaba.

Según el relato de Jillian Dietz, esposa de la víctima, se despertó tras escuchar una detonación y percibir olor a pólvora. Al ingresar a la habitación encontró a su esposo gravemente herido, y momentos después el niño entró al cuarto asegurando que su padre había muerto. Cuando llegaron los agentes al lugar, el menor reiteró a su madre: “Maté a papá”.

Durante la investigación, el niño reconoció haber disparado el arma y explicó que estaba muy enojado porque su padre le había quitado la consola Nintendo Switch y le había ordenado irse a dormir. De acuerdo con su testimonio, buscó la llave de la caja fuerte pensando que allí estaba el videojuego, pero encontró un revólver, el cual cargó antes de disparar.

Las autoridades informaron que el menor quedó bajo custodia sin derecho a fianza y que la audiencia preliminar fue programada para el próximo 22 de enero. El proceso judicial avanza mientras se recolectan pruebas y testimonios adicionales.

Asimismo, se abrió una línea de investigación paralela luego de que se observara que el niño presentaba un hematoma en el rostro y una herida en el labio, con el fin de establecer si pudo haber sido víctima de malos tratos. El caso continúa en desarrollo y es seguido de cerca por las autoridades judiciales del condado de Perry.