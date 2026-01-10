Según información confirmada por autoridades y medios nacionales, el siniestro dejó al menos seis personas fallecidas, entre ellas el artista y varios integrantes de su equipo de trabajo, quienes lo acompañaban en el vuelo. La aeronave habría salido del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, desde donde el cantante se desplazaría al municipio de Marinilla, donde tenía prevista una presentación esa misma noche.

Tras el impacto, la avioneta quedó completamente incinerada, lo que dificultó las labores iniciales de rescate e identificación. Al lugar acudieron organismos de socorro, autoridades locales, Policía y personal especializado en accidentes aéreos, quienes aseguraron la zona y adelantaron las inspecciones técnicas correspondientes.

Las autoridades aeronáuticas informaron que se abrió una investigación formal para establecer las causas exactas del accidente, mientras se avanza en la plena identificación de las víctimas y el análisis de las condiciones del vuelo.

Yeison Jiménez, natural de Manzanares, Caldas, fue uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana en la última década. Su carrera estuvo marcada por letras de superación, desamor y vida cotidiana, logrando una profunda conexión con el público.

Inició su trayectoria artística desde muy joven y alcanzó reconocimiento nacional e internacional con éxitos como Aventurero, El desmadre, Tenías razón y Hasta la raíz. Gracias a su estilo auténtico y a su historia de vida, se consolidó como una de las figuras más influyentes del género, llenando escenarios en Colombia y otros países.

La inesperada muerte del artista ha generado consternación en el país, con múltiples mensajes de condolencia por parte de colegas, seguidores y figuras del entretenimiento, quienes lamentan la pérdida de una de las voces más representativas de la música popular.