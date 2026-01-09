Del 17 al 24 de enero se realizará el Open Roldanillo de Parapente, Campeonato Nacional organizado por la Federación Colombiana de Deportes Aéreos (FEDEAÉREOS), y del 2 al 9 de febrero se disputará la Copa de las Américas, competencias que reunirán a los mejores parapentistas del mundo.

Ambos certámenes hacen parte del calendario internacional de competencias aéreas y consolidan a Roldanillo como uno de los escenarios más importantes para el vuelo libre a nivel global, gracias a sus privilegiadas condiciones climáticas y geográficas.

El Open Roldanillo de Parapente cuenta con la organización de FEDEAÉREOS y la coordinación general de Sebastián Herrera, mientras que la Copa de las Américas es organizada por Jorge Presiga y Sebastián Herrera, quienes lideran el componente técnico y logístico de estos eventos en el municipio.

El desarrollo de los campeonatos cuenta con el respaldo institucional de la Alcaldía de Roldanillo, bajo el liderazgo del alcalde Jaime Ríos Álvarez, apoyo que ha sido fundamental para garantizar las condiciones necesarias para la realización de estas competencias de talla internacional.

Con esta agenda deportiva, Roldanillo se reafirma, con hechos, como la capital mundial del vuelo libre, impulsando el turismo deportivo, la proyección internacional del municipio y el dinamismo de la economía local.

Calendario de campeonatos de parapente – Roldanillo 2026

• 9 al 16 de enero: SRS Gin Edition

• 17 al 24 de enero: Open Roldanillo de Parapente

• 25 de enero al 1 de febrero: Copa Niviuk III

• 2 al 9 de febrero: Copa de las Américas

• 10 al 17 de febrero: British Winter Open

• 7 al 14 de marzo: Open Ala Delta Colombia

• 26 al 29 de junio: Open Verano Roldanillo – 9ª edición