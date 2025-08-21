En Cali, un atentado terrorista con explosivos cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez causó la muerte de cinco civiles y dejó varios heridos, según confirmó el propio mandatario. El ataque se produjo hacia las 3:00 p. m. en inmediaciones de la carrera 8, donde dos artefactos explosivos estallaron frente a la entrada principal de la base, generando pánico, graves daños materiales y escenas de emergencia atendidas por organismos de socorro.

“Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país. Con los datos últimos recogidos, tenemos ocho agentes miembros de la Policía Nacional muertos y ocho heridos en Amalfi (…) y cinco civiles asesinados en Cali”, señaló Petro, quien pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

El mandatario advirtió que el ataque en Cali refleja una escalada en las acciones de las disidencias de las FARC, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, a quienes acusó de transitar hacia “una acción plenamente terrorista”.

Por otra parte, en Amalfi, Antioquia, ocho policías fueron asesinados y otros ocho resultaron heridos tras un ataque armado contra un helicóptero que participaba en operaciones de erradicación de cultivos ilícitos. Según el presidente, este hecho estaría relacionado con el frente 36, dirigido por alias ‘Barbas’, vinculado al control de economías ilegales derivadas de la coca.

Las autoridades reforzaron la seguridad en ambas regiones y mantienen investigaciones para establecer responsabilidades. Tanto en Cali como en Antioquia, el Gobierno busca coordinar acciones inmediatas con la Fuerza Pública frente a lo que calificó como un “día doloroso para la nación”.