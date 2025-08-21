El mandatario rechazó de forma categórica el ataque y anunció una recompensa de hasta $400 millones para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables.

Como medida preventiva, Eder también decretó la restricción del tránsito de camiones con peso superior a cuatro toneladas entre las 7:00 p.m. y las 4:00 a.m., con el fin de garantizar la seguridad en la ciudad mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades mantienen presencia reforzada en el oriente de Cali, donde se desplegaron unidades de la Policía, el Ejército y organismos de socorro. Asimismo, la Secretaría de Movilidad anunció cierres viales en varios sectores y desvíos en rutas del sistema MIO, mientras equipos antiexplosivos realizan la detonación controlada de dos camiones cargados con artefactos que no alcanzaron a estallar.

El alcalde pidió a la ciudadanía mantener la calma, acatar las recomendaciones oficiales y reportar cualquier actividad sospechosa a las líneas de emergencia.

“Cali no se doblega ante el terrorismo. Estamos trabajando de forma articulada con la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional para restablecer el orden y dar con los responsables de este acto criminal”, afirmó Eder.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance actualizado sobre víctimas, daños y responsables.