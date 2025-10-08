La noticia fue confirmada por fuentes familiares al medio internacional EFE. Russo se encontraba bajo licencia médica desde finales de septiembre y recibía cuidados especiales en su residencia, luego de sufrir varias complicaciones de salud en las últimas semanas.

El entrenador fue diagnosticado con cáncer el 31 de julio de 2017, cuando dirigía al Millonarios F.C. de Colombia. A pesar de su delicado estado, continuó al frente del equipo y ese mismo año lo llevó al título de la Liga Águila, tras vencer en la final a Independiente Santa Fe. Meses después, en febrero de 2018, volvió a consagrarse campeón con el conjunto embajador al ganar la Superliga Colombiana, consolidando una de las etapas más recordadas por la afición azul.

En su reciente paso por Boca Juniors, el técnico enfrentaba un deterioro progresivo de salud. El 21 de septiembre dirigió su último partido oficial, un empate 2-2 ante Central Córdoba. En sus posteriores ausencias, fue reemplazado por su asistente Claudio Úbeda, quien junto al plantel le dedicó el triunfo 5-0 frente a Newell’s.

La trayectoria de Russo abarcó más de tres décadas y múltiples clubes de renombre: Lanús, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Racing Club, entre otros. También tuvo experiencias internacionales en Universidad de Chile, Morelia (México), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al Nassr (Arabia Saudita).

Su mayor logro deportivo lo alcanzó en 2007, cuando condujo a Boca Juniors a la conquista de la Copa Libertadores, título que lo consolidó como uno de los entrenadores más destacados del continente.

Antes de iniciar su carrera como técnico, Russo fue futbolista de Estudiantes de La Plata, club en el que disputó 435 partidos y marcó 11 goles entre 1975 y 1989, además de vestir la camiseta de la selección argentina en 17 ocasiones.

Su fallecimiento ha generado gran conmoción en el ámbito futbolístico. Clubes, dirigentes, jugadores y exdirigidos expresaron su admiración por un hombre que dejó huella no solo por sus títulos, sino también por su carácter sereno, liderazgo y compromiso con el deporte.