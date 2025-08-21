De acuerdo con información preliminar, las detonaciones habrían sido provocadas por artefactos explosivos instalados en un camión. Sin embargo, las autoridades confirmaron el hallazgo de un segundo vehículo cargado con tatucos (cilindros bomba), lo que elevó los protocolos de seguridad en toda la zona.

Hasta el momento, el reporte oficial indica 11 personas heridas y, preliminarmente, cinco fallecidas. Entre los lesionados, al menos una persona se encuentra en estado crítico.

Personal de la Policía, Ejército, organismos de socorro y la Fuerza Aérea trabaja en la evacuación inmediata del área, mientras equipos especializados inspeccionan el segundo camión y neutralizan posibles artefactos explosivos.

Las autoridades mantienen acordonado el sector y hacen un llamado urgente a la ciudadanía para evitar acercarse a la zona.

Noticia en desarrollo…