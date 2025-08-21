De acuerdo con las primeras informaciones, el ataque ocurrió en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, donde se adelantaban labores de erradicación de cultivos de coca. Según inteligencia militar, el hecho se produjo en dos fases: primero, hombres armados atacaron a los policías que realizaban la erradicación con armas artesanales conocidas como tatucos, y luego, cuando llegó el apoyo aéreo, la aeronave fue impactada en el rotor de la cola con un dron manipulado por los atacantes, lo que ocasionó su caída.

El atentado dejó seis policías muertos y siete heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de la región y, de acuerdo con reportes oficiales, se encuentran en estado estable.

Las autoridades atribuyen la acción al frente 36 de los grupos armados ilegales, comandado por alias Manuelito o Guaracho, con apoyo de otros cabecillas como Guillermino y Dávinson o Barbado. Esta estructura tendría como máximo jefe a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, quien actualmente hace parte de la mesa de paz con el Gobierno Nacional.



Este sería el primer ataque con dron contra la Fuerza Pública registrado en Antioquia, una modalidad que ya había sido usada en otras zonas del país por grupos armados ilegales.

Las operaciones militares continúan en la región para dar con los responsables de este atentado.