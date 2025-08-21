Asimismo, el sistema de transporte masivo MIO informó desvíos en la ruta P24B: Andrés Sanín – San Pedro: carrera 8 con calle 62 – calle 44; San Pedro – Andrés Sanín: calle 44 – carrera 8.

En videos difundidos en redes sociales se observan graves destrozos al interior de locales comerciales cercanos al lugar de la detonación, así como escenas de pánico entre los habitantes y transeúntes de la zona.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Cali alertó que las detonaciones controladas podrían tardar, dado que previamente es necesario evacuar a los residentes, retirar heridos y recuperar posibles cuerpos.

Las autoridades piden máxima precaución y mantenerse informados por canales oficiales.