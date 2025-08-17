Una familia en Cereté sorprendió al inscribir a su hija con el nombre Chat Yipiti Bastidas Guerra, una clara referencia al popular chatbot ChatGPT.

El hecho ocurrió el pasado viernes 15 de agosto, a las 9:15 p. m., en la sede de la registraduría municipal. La sonoridad del nombre “Chat Yipiti” remite de inmediato a “ChatGPT”, una de las plataformas de inteligencia artificial más utilizadas en el mundo.

La decisión de los padres generó un amplio debate en redes sociales: mientras algunos aplaudieron la creatividad y originalidad, otros cuestionaron las posibles dificultades que la niña podría enfrentar en el futuro por portar un nombre tan particular.

Cabe recordar que, aunque en Colombia los padres gozan de libertad para escoger el nombre de sus hijos, la Registraduría Nacional del Estado Civil puede intervenir cuando considera que una denominación afecta la dignidad del menor o lo expone a burlas y casos de matoneo escolar.

Por ahora, de acuerdo con registros extraoficiales, Chat Yipiti sería la primera y única persona en el país con ese nombre.