El entrenador argentino deberá presentar un listado preliminar de entre 35 y 55 futbolistas, del que posteriormente saldrá la convocatoria definitiva de 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo.

Gran parte de la base del equipo ya estaría definida. Futbolistas como Luis Díaz, James Rodríguez, Camilo Vargas y Jefferson Lerma aparecen como nombres prácticamente asegurados por la continuidad que han tenido durante el proceso clasificatorio.

Luis Díaz llega como una de las principales figuras del equipo tras una destacada temporada en Europa, mientras que James Rodríguez mantiene la confianza del cuerpo técnico pese a tener menos minutos de competencia en la MLS con Minnesota United.

Otros jugadores habituales en las convocatorias como Jhon Arias, Richard Ríos, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez también tendrían prácticamente asegurado un lugar.

Sin embargo, una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico está en el lateral izquierdo. Cristian Borja sufrió una lesión de rodilla que lo dejaría fuera del Mundial, mientras que Johan Mojica encendió las alarmas tras salir con molestias físicas en su más reciente partido.

Mientras tanto, varios futbolistas siguen luchando por convencer a Lorenzo en la recta final. Entre ellos aparecen Rafael Santos Borré, David Ospina, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y Jorge Carrascal.

Además, uno de los nombres que podría convertirse en sorpresa dentro de la prelista sería el de Kevin Viveros, quien ha ganado protagonismo en las últimas semanas.

La convocatoria definitiva de Colombia para el Mundial 2026 será anunciada oficialmente el próximo 2 de junio.