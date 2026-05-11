Los homicidios se registraron en distintos sectores de la ciudad como Belalcázar, Villa del Lago, Calimio Desepaz, Ciudad Córdoba, Marroquín I, Potrero Grande, Desepaz Invicali y el corregimiento de Montebello.

Las víctimas fueron siete hombres de 18, 28, 35, 37, 42, 48 y 49 años de edad, además de una mujer de 32 años. De acuerdo con las autoridades, todos los ataques fueron perpetrados con arma de fuego.

En medio de los operativos realizados durante el fin de semana, las autoridades también reportaron varias capturas por delitos relacionados con porte ilegal de armas, riñas, lesiones personales y hurto.

Uno de los casos ocurrió en el barrio Puertas del Sol, donde fue aprehendido un adolescente de 16 años a quien le encontraron una pistola calibre 9 milímetros.

Además, en el barrio El Sena fueron detenidos dos ciudadanos venezolanos señalados de presuntamente hurtar productos de un establecimiento comercial, mientras que en Mariano Ramos dos mujeres terminaron capturadas tras agredirse mutuamente durante una riña.

La Policía Metropolitana aseguró que continuará reforzando los controles y patrullajes en diferentes sectores de la capital vallecaucana ante los hechos de violencia registrados durante esta celebración.