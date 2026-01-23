La iniciativa fue aprobada esta semana en la Cámara de los Lores, siguiendo el ejemplo de Australia, país que ya implementó una medida similar.

La enmienda al Proyecto de Ley de Bienestar Infantil y Escuelas, impulsada por la oposición conservadora, obtuvo 261 votos a favor y 150 en contra. Aunque el Gobierno del primer ministro Keir Starmer se opuso a la propuesta, anunció de manera paralela una consulta pública para evaluar la restricción y otras medidas orientadas a la protección digital de niños y adolescentes.

La propuesta contempla limitar el acceso de menores de 16 años a plataformas como Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick. Además, busca restringir el uso de datos personales de los menores y frenar herramientas consideradas adictivas, como el scroll infinito.

El debate se produce en un contexto marcado por la experiencia de Australia, donde la prohibición entró en vigor en diciembre tras su aprobación en 2024. En ese país, las plataformas que incumplen la normativa se exponen a multas de hasta 50 millones de dólares australianos, y empresas como Meta ya han eliminado cientos de miles de cuentas de usuarios adolescentes.

En Reino Unido ya se han aplicado otras medidas para limitar el acceso de menores a determinados contenidos en internet, como la verificación obligatoria de edad para evitar el acceso a material pornográfico, establecida en la Ley de Seguridad en Línea de 2023. No obstante, las autoridades han reconocido que persisten preocupaciones entre los padres de familia.

La iniciativa deberá ser debatida ahora en la Cámara de los Comunes. De ser aprobada, continuará su trámite hasta su eventual entrada en vigor; de lo contrario, regresará a la Cámara de los Lores para una nueva revisión.