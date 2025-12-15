Durante este sábado 13 de diciembre, en redes sociales circularon varias imágenes del expresidente Álvaro Uribe Vélez, captadas durante un evento público, en las que se observan aparentes lesiones o marcas en su rostro.

Las fotografías fueron ampliamente compartidas en plataformas digitales, donde algunos usuarios analizaron la apariencia física, la postura y la expresión del exmandatario durante su participación en el acto. En X, anteriormente Twitter, se registraron múltiples comentarios que van desde observaciones sobre su estado físico hasta reflexiones de carácter político y personal.

Una de las publicaciones que obtuvo mayor difusión, expresó una opinión crítica sobre la exposición pública del exmandatario y su permanencia en la actividad política, acompañando el mensaje con reflexiones personales sobre la vejez y el ejercicio del poder.

Hasta el momento, ni Álvaro Uribe Vélez, ni su familia, ni el Centro Democrático, ni su equipo de comunicaciones han emitido un pronunciamiento oficial que explique el origen de las marcas visibles en su rostro o se refiera a su estado de salud.

La falta de información oficial ha dado lugar a diversas interpretaciones en el entorno digital, donde las imágenes continúan siendo objeto de debate y análisis por parte de usuarios con posturas variadas frente a la figura del expresidente.