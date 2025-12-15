De manera preliminar y de forma extraoficial, se conoció que supuestamente el vigilante se habría podido quitar la vida, versión que no ha sido confirmada y que hace parte de las circunstancias que rodean el caso.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes 15 de diciembre, motivo por el cual la institución informó que no habrá ingreso a la sede centro mientras se adelantan las actuaciones correspondientes.

Duberney Bedoya Sierra era un hombre joven, esposo y padre de dos hijos, cuya muerte ha causado impacto entre compañeros de trabajo y miembros de la comunidad académica.