Según la información conocida, el siniestro ocurrió en la calle 17 con carrera 4, en la urbanización Portales de San Felipe, cuando el motociclista habría perdido el control del vehículo, lo que provocó un fuerte impacto. Debido a la gravedad de las lesiones, el joven murió en el lugar de los hechos.

La víctima laboraba en el Ingenio San Carlos, residía en el barrio Bosques de Maracaibo y era el mayor de tres hermanos.

Este caso se suma a las cifras de siniestralidad vial registradas en el municipio durante el año 2025, periodo en el que las autoridades han reportado un incremento en los fallecimientos por accidentes de tránsito.

Las autoridades de tránsito adelantan los procedimientos correspondientes y reiteran el llamado a respetar las normas viales y a conducir con precaución.