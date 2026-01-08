El MDC Brooklyn es uno de los principales centros de detención del sistema penitenciario federal estadounidense y ha sido descrito por expertos, abogados y medios internacionales como un lugar con condiciones estrictas, dificultades de infraestructura y un historial de incidentes violentos y problemas de seguridad. The Guardian

Según consultores y exfuncionarios del sistema penitenciario, los internos suelen pasar hasta 23 horas al día confinados en sus celdas, que tienen dimensiones reducidas y están construidas con bloques de hormigón. Las camas son de acero con colchones delgados, acompañadas únicamente de mantas y una almohada básica. La rutina diaria comienza temprano en la mañana con el sonido de una alarma, y los reclusos tienen tiempo limitado para reunirse con abogados o hacer ejercicio, en un entorno que ha sido catalogado como exigente incluso para estándares penitenciarios estadounidenses.

El MDC Brooklyn también ha sido objeto de preocupación por parte de jueces federales y defensores de derechos humanos en años recientes, que han señalado situaciones de hacinamiento, deficiencias en servicios básicos, problemas de personal, quejas sobre la calidad de los alimentos y reportes de violencia interna. Algunos jueces incluso han señalado que preferirían no enviar reclusos a este centro debido a las condiciones registradas.

Además del par venezolano, esta prisión federales ha albergado en el pasado a detenidos de alto perfil, incluidos figuras mediáticas y acusados de crímenes graves, como el rapero Sean “Diddy” Combs, la socialité Ghislaine Maxwell, el líder del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros acusados de delitos federales en Estados Unidos, lo que ha puesto a este centro en la mira de la opinión pública internacional.

Pese a las denuncias sobre las condiciones dentro del MDC Brooklyn, las autoridades del sistema federal de prisiones han afirmado en comunicados previos que se han implementado esfuerzos para mejorar la seguridad, la infraestructura y la atención a los reclusos, aunque estas medidas siguen siendo evaluadas y objeto de debate en el contexto del caso judicial que enfrenta Maduro y Flores. The Guardian

La pareja, que se declaró no culpable de los cargos que se les imputan, permanecerá en este centro mientras avanzan las audiencias en las cortes federales de Manhattan y Brooklyn, en un proceso que ha generado un considerable interés internacional.